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  2. СК раскрыл обстоятельства смерти мужчины, тело которого привезли к зданию милиции в Черикове

СК раскрыл обстоятельства смерти мужчины, тело которого привезли к зданию милиции в Черикове

Следственным управлением УСК по Могилевской области завершено расследование уголовного дела о причинении тяжких телесных повреждений 40-летнему жителю Черикова, в результате которых он скончался. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

По данным следствия, осенью 2020 года потерпевший и трое его знакомых отправились в Россию на заработки: они занимались ремонтно-строительными работами. Вечером 16 октября мужчины употребили спиртное. Между потерпевшим и одним из работников 44-х лет возникла ссора, в результате которой последний нанес мужчине множественные удары руками и ногами по различным частям тела, в том числе в голову, и оставил в комнате. Через некоторое время потерпевшего обнаружили без сознания. 

Обвиняемый вместе с еще одним 39-летним работником отнес его в санузел и принялся оказывать неотложную помощь, но их коллега в сознание так и не пришел. Осознав, что мужчина умер, они разбудили четвертого работника 33-х лет, сообщили о случившемся, полагая, что состояние потерпевшего связано с отравлением алкоголем, и совместно приняли решение возвращаться домой. Потерпевшему надели обувь, усадили в машину и пристегнули ремнем, чтобы из окна авто казалось, что пассажир просто уснул. 

При возвращении в Беларусь мужчины сразу направились в Чериковское отделение милиции. Сотрудникам милиции они пояснили, что по дороге из России после употребления спиртных напитков скончался во сне их знакомый.


Результаты экспертизы показали, что потерпевший умер от причиненных ему тяжких телесных повреждений. По подозрению в совершении преступления все трое были задержаны. Для установления обстоятельств произошедшего следователи допросили подозреваемых и свидетелей, провели очные ставки, следственные эксперименты, многочисленные осмотры и выемки. 

На протяжении всего следствия обвиняемый, избивший потерпевшего, менял показания касательно своего участия в совершенном преступлении, пытаясь оговорить 39-летнего знакомого. Но следствие помогло установить, что последний непричастен к избиению потерпевшего. 

В свою очередь, экспертными исследованиями подтвердилась попытка 44-летнего обвиняемого оказания неотложной помощи погибшему. При проведении следственного эксперимента он продемонстрировал характер своих действий, как умышленных, так и неосторожных, которые он совершил в отношении потерпевшего. По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 147 (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.


В отношении родного брата обвиняемого уголовное преследование прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. По материалам дела, в момент избиения потерпевшего он спал и не был осведомлен о насильственном характере смерти последнего, а также причастности к преступлению своего брата.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 39-летний мужчина знал о том, что 44-летний обвиняемый причинил тяжкие телесные повреждения, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, при этом не сообщил об этом в правоохранительные органы, а также умолчал об этом при проведении с ним следственных и процессуальных действий. Также было установлено, что мужчина долгое время уклонялся от уплаты алиментов. 

По результатам расследования ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 406 (недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении, о достоверно известном лице, совершившем это преступление и о месте нахождения такого лица) и ч. 1 ст. 174 (уклонение родителей более трех месяцев в течение года от уплаты по судебному постановлению средств на содержание несовершеннолетних детей) УК. В отношении мужчины применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото Следственного комитета
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