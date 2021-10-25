СК проводит проверку по факту смерти сотрудника МЧС

Следственный комитет Беларуси проводит проверку по факту смерти заместителя начальника Витебского областного управления МЧС Андрея Мозоль в ходе тушения пожара на льнозаводе в Лиозно. Об этом сообщают в Telegram-канале ведомства.
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"В ходе ликвидации пожара почувствовал себя плохо заместитель начальника Витебского областного управления МЧС Андрей Мозоль. Коллеги и прибывшие работники скорой оказывали ему экстренную помощь. Но спасти офицера не удалось. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", – сказано в сообщении комитета.
СК выражает соболезнования родным и близким сотрудника.