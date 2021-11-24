СК проводит проверку по факту очередного применения спецсредств польскими силовиками в отношении беженцев

Следственный комитет Беларуси проводит проверку по факту очередного применения спецсредств со стороны Польши в отношении беженцев. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
Установлено, что ночью 23 ноября на одном из участков пограничной заставы "Токари" Каменецкого района группа беженцев находилась возле польского заграждения.
Люди просили убежища в Польше и никакой агрессии не проявляли. В ответ на это польские силовики применили в отношении безоружных беженцев слезоточивый газ и взрывпакеты, которые забрасывали на территорию нашей страны.
На месте происшествия следственно-оперативная группа зафиксировала картину, свидетельствующую о применении специальных средств в отношении мирных беженцев. Изъяты многочисленные фрагменты боеприпасов.
По предварительным данным, за медицинской помощью на границе никто не обращался.
По данному факту проводится проверка.
Фото: Следственный комитет