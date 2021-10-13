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  2. СК: в отношении Тихановской и Латушко возбуждено еще одно уголовное дело

СК: в отношении Тихановской и Латушко возбуждено еще одно уголовное дело

В отношении Светланы Тихановской и Павла Латушко возбуждено очередное уголовное дело. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на руководителя пресс-службы Следственного комитета Сергея Кабаковича.


– Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 382 УК – самовольное присвоение звания либо власти должностного лица, – уточнил он. – Обвиняемые Тихановская и Латушко по согласованию и совместно с другими участниками заговора в нарушение требований Конституции Беларуси создали псевдоорганы государственной власти, управления и представительства Республики Беларусь за границей. И, продолжая осуществлять свои преступные действия, начали переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций. 
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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