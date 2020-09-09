СК рассказал, в чем подозреваются Колесникова и Знак

Главным следственным управлением Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой Республики Беларусь по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь, сообщает официальный Telegram-канал СК.



В настоящий момент в ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой «координационный совет», действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

Указанные действия совершались с использованием СМИ и интернет-ресурсов.



В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также по подозрению в совершении указанного преступления задержан Илья Салей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовному делу, уточнили в Следственном комитете.