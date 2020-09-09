Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.63
EUR: 3.1
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. СК рассказал, в чем подозреваются Колесникова и Знак

СК рассказал, в чем подозреваются Колесникова и Знак

Главным следственным управлением Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой Республики Беларусь по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь, сообщает официальный Telegram-канал СК.

В настоящий момент в ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой «координационный совет», действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь.
Указанные действия совершались с использованием СМИ и интернет-ресурсов.  

В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также по подозрению в совершении указанного преступления задержан Илья Салей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовному делу, уточнили в Следственном комитете.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Всемирный конгресс автопрома пройдет на Хайнане в сентябре
С одного гектара — до 50 тонн ягод: мы узнали обо всех тонкостях селекции арбузов
Что бывает за уличные художества? Рассказываем
Лазеры для показа рекламы из космоса прошли испытания в стратосфере
Праздник для читателей пройдет в День библиотек в Бресте
Директор Белорусского инновационного фонда Денис Коржицкий — о венчурном финансировании, стартап-движении и перспективных проектах
С какими результатами аграрии Брестской области отмечают праздник урожая
Почти 100 крупных пожаров полыхают в трех штатах США
Фотофакт: семья из Мяделя на выходных собрала в лесу более 400 боровиков
Число умерших из-за коронавируса в мире достигло 900 тыс.
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Взрослый инфантилизм
Трамп еще на год продлил эмбарго в отношении Кубы
Хоккеисты "Тампы" упрочили лидерство в финале Восточной конференции НХЛ
В Могилеве помощница по хозяйству пыталась завладеть квартирой своей подопечной — в дело вмешалась прокуратура
В Городокском районе горел комбайн
Строительство четвертого моста в Гродно выходит на новый этап
Как идет уборка кукурузы в Гомельской области
День молодого специалиста проведут на БМЗ 11 сентября
Минщина лидирует по темпам посева озимых зерновых культур
Волейболисты "Строителя" с поражения начали выступление на турнире памяти Льва Чайлытко
Представители БелАЭС рассказали о системе безопасности станции
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Между строк
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в полуфинал US Open
12 сентября открывается сезон осенних ярмарок сельхозпродукции
Лукашенко: в Беларуси любят и ценят Ларису Долину, чье творчество дарит истинное наслаждение
Ларисе Долиной сегодня исполняется 65 лет
Лукашенко поздравил народную артистку Российской Федерации Ларису Долину с днем рождения
Ученые разработали новую технику для лечения диабета
В Сомали прогремел взрыв
На незаконный митинг — с ребенком на руках. Какие могут быть правовые последствия?
Спекуляции о псевдонациональной атрибутике антиисторичны
Инфляция в Венесуэле с начала года увеличилась на 1 000%
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Не во имя, а для крестьянина
Гороскоп на 11 сентября
Волейболисты "Строителя" с поражения начали выступление на турнире памяти Льва Чайлытко
Премьера балета "Пер Гюнт" прошла на сцене Большого театра Беларуси
Хоккеисты московского "Динамо" проиграли "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата КХЛ
"Беларусь 3" познакомит зрителей с представителями творческой интеллигенции страны
Гайдукевич: нужно увести людей с улиц и вернуть в нормальный политический процесс
Первый этап реконструкции автодороги Р-53 Слобода — Новосады завершится уже в ноябре
"Мешков Брест" разгромил гандболистов "Витязя" в чемпионате Беларуси
Минское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» в матче КХЛ
Удачная конституционная реформа сделает белорусское государство более устойчивым – политолог
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Портрет женщины без ребенка
В Китае одобрили клинические испытания вакцины от коронавируса в виде спрея
Создание запасов топлива, замена теплосетей – как по новым правилам идет подготовка к предстоящему отопительному периоду
Боровик: надеюсь, последовательность и сплоченность белорусов позволят преодолеть текущий кризис
Авторы
СКАНИРУЙТЕ