СК расследует дело в отношении международной группировки, которая занималась изготовлением и распространением детской порнографии

Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела в отношении участников международной преступной группировки, которые занимались изготовлением порнографических материалов с использованием малолетних девочек и продажей запрещенного контента по всему миру.Следствием было установлено, что 38-летний гражданин Украины, находясь в Беларуси, изготавливал совместно с матерями девочек детскую порнографию. Готовый контент мужчина продавал в даркнете. Свою деятельность он рекламировал на официальных интернет-площадках.В феврале и апреле 2021 года были задержаны шесть участников международной преступной группы, которые занимались сексуальной эксплуатацией детей.Следователи совместно с сотрудниками МВД установили личность 37-летней минчанки, которая продавала свою десятилетнюю дочь для съемок в порно. Во время допроса подозреваемая рассказала, что предложение купить эротические снимки ее дочери она получила в Instagram. По ее словам, ничего криминального в этом она не видела. Жительница столицы согласилась на предложение иностранца и организовала совместно с фотографом две фотосессии девочки без нижнего белья. За каждую съемку она получила денежный перевод в размере 100 долларов США.При изучении личности подозреваемой установлено, что она является многодетной матерью и имеет постоянное место работы. Ранее к уголовной ответственности женщина не привлекалась.Действия подозреваемой квалифицированы по ч.1 ст. 169 (развратные действия), ч. 3 ст. 343-1 (изготовление порнографических материалов с использованием заведомо малолетнего лица) УК. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Дети переданы на воспитание отцу.К настоящему моменту по данному уголовному делу установлены девять потерпевших девочек из числа жителей Беларуси в возрасте от 5 до 13 лет.Расследование уголовного дела продолжается.