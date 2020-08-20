СК принял к производству уголовное дело по факту публичных призывов к захвату власти

Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по факту публичных призывов к захвату власти. Об этом журналистам сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич:



– 19 августа Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенном с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет.

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В соответствии с частью 5 статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Генеральный прокурор определил органом досудебного производства по этому уголовному делу Следственный комитет. Уголовное дело принято к производству главным следственным управлением центрального аппарата СК. Следственная группа приступила к расследованию.