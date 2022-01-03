СК: погибший житель Речицы был в состоянии алкогольного опьянения и под воздействием марихуаны

31 декабря сотрудники милиции на остановке общественного транспорта в Речице задержали 27-летнего местного жителя с признаками сильного алкогольного опьянения. Он вел себя неадекватно, приставал к прохожим и провоцировал конфликты, на замечания милиционеров реагировал агрессивно.Для разбирательств мужчину доставили в райотдел внутренних дел, а затем по дороге на медосвидетельствование задержанному стало плохо. Несмотря на реанимационные мероприятия, житель Речицы скончался в учреждении здравоохранения.Следователи по данному факту проводят проверку. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным выводам экспертов, смерть не носит травматического характера – повреждений внутренних органов и переломов костей не обнаружено., – говорится в сообщении Следственного комитета.Кроме того, при молодом человеке найден пакетик с марихуаной, что подтверждено химической экспертизой. Аналогичное опасное наркотическое вещество обнаружено и в моче умершего. При осмотре его мобильного телефона обнаружена переписка с интернет-магазином по продаже наркотиков, что может свидетельствовать о причастности молодого человека к незаконному обороту наркотических веществ. С учетом данной информации эксперты устанавливают наличие иных наркотических средств и психотропных веществ в его организме.Также следователи устанавливают круг общения умершего. Из имеющегося характеризующего материала установлено, что молодой человек являлся фигурантом уголовного дела о причинении телесных повреждений, неоднократно привлекался к административной ответственности.