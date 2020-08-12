СК подтвердил задержание в Минске россиян Важенкова и Рогова

– сообщили в СК.На кадрах оперативной съемки Важенков и Рогов говорят, что приехали в Минск 8 августа "с туристическими целями".Однако накануне в российских СМИ появилась информация, что Артем Важенков и Игорь Рогов – координаторы организации "Открытая России". Они якобы приехали в Беларусь наблюдать за выборами, не имея для этого аккредитации.Саму "Открытую Россию" связывают с беглым российским олигархом, экс-владельцем нефтяной компании "ЮКОС" Михаилом Ходорковским. Организация в России внесена в реестр нежелательных, в прошлом году Министерство юстиции РФ отказало ей в госрегистрации. В отношении активистов "Открытой России" неоднократно возбуждались уголовные дела по статье 284.1 УК (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной).