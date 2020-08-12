Следственный комитет подтвердил задержание в Минске 11 августа российских граждан Артема Важенкова и Игоря Рогова, сообщает БЕЛТА.
"Данные граждане были задержаны в Минске в 2:00 11 августа в районе универсама "Рига" с внешними признаками алкогольного опьянения, – сообщили в СК. – В данный момент они находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу, возбужденному УСК по г. Минску по признакам ст. 293 ч. 2. УК (участие в массовых беспорядках)".
На кадрах оперативной съемки Важенков и Рогов говорят, что приехали в Минск 8 августа "с туристическими целями".
Однако накануне в российских СМИ появилась информация, что Артем Важенков и Игорь Рогов – координаторы организации "Открытая России". Они якобы приехали в Беларусь наблюдать за выборами, не имея для этого аккредитации.
Саму "Открытую Россию" связывают с беглым российским олигархом, экс-владельцем нефтяной компании "ЮКОС" Михаилом Ходорковским. Организация в России внесена в реестр нежелательных, в прошлом году Министерство юстиции РФ отказало ей в госрегистрации. В отношении активистов "Открытой России" неоднократно возбуждались уголовные дела по статье 284.1 УК (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной).
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СК подтвердил задержание в Минске россиян Важенкова и Рогова
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