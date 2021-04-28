СК: подросток, совершивший самосожжение в Лунинецком районе, скончался

Об этом сообщилаВ настоящее время по данному факту расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145 (доведение до самоубийства) УК. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи допрашивают свидетелей, назначены необходимые экспертные исследования.Напомним, трагедия случилась 23 апреля в агрогородке Полесский Лунинецкого района. Подросток в заброшенном здании облил себя неизвестной жидкостью и поджег. Услышав его крики, односельчане пришли на помощь и вызвали "скорую".