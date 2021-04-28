17-летний юноша, обливший себя неизвестной жидкостью и в дальнейшем совершивший самосожжение, 27 апреля от полученных телесных повреждений скончался в медучреждении, сообщает БЕЛТА.
Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
В настоящее время по данному факту расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145 (доведение до самоубийства) УК. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи допрашивают свидетелей, назначены необходимые экспертные исследования.
Напомним, трагедия случилась 23 апреля в агрогородке Полесский Лунинецкого района. Подросток в заброшенном здании облил себя неизвестной жидкостью и поджег. Услышав его крики, односельчане пришли на помощь и вызвали "скорую".
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СК: подросток, совершивший самосожжение в Лунинецком районе, скончался
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