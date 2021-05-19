По факту крушения самолета в Барановичах главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 465 (нарушение правил полетов и подготовки к ним) Уголовного кодекса Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
– Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Фиксируется следовая картина, допрашиваются очевидцы. Работу на месте координирует первый заместитель председателя Следственного комитета Олег Шандарович. Все обстоятельства устанавливаются, – рассказали в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, крушение потерпел военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба погибли.
Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й ШАБ майор Андрей Владимирович Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й ШАБ лейтенант Никита Борисович Куконенко.
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СК: по факту крушения самолета в Барановичах возбуждено уголовное дело
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