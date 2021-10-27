СК опроверг информацию о том, что женщине из Молодечно грозит срок за сбыт поддельных 100 евро

На некоторых интернет-ресурсах стала появляться некорректная информация о том, что женщине из Молодечно грозит тюремный срок за сбыт поддельной купюры номиналом сто евро. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.
– Появившаяся вчера информация активно обсуждается в интернете. В ней указывалось, что женщине грозит ответственность за сбыт поддельной купюры. По уголовному делу 61-летняя женщина допрошена в качестве свидетеля. Следователь назначил проведение судебно-технической экспертизы изъятой банкноты номиналом 100 евро. Работа по делу Молодечненским РОСК продолжается, – прокомментировали в ведомстве.
Следственный комитет констатирует, что объектом преступного посягательства в таких случаях является установленный в государстве порядок эмиссии и обращения денежных знаков, а предметом преступления – иностранная валюта. Возбуждение дела по факту изготовления с целью сбыта поддельных банкнот – обычная практика при обнаружении купюр с признаками подделки. Почти ежедневно следователи выезжают на похожие вызовы, которые, как правило, поступают от работников обменников.
С января по сентябрь текущего года уже возбуждено 423 уголовных дела по ст. 221 (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК. Отмечается, что при сбыте денежных знаков ответственность наступает при условии, что человек знал о поддельности купюры, но все равно пытался ее реализовать. Ответственность в таких случаях наступает с шестнадцатилетнего возраста.