СК опроверг информацию о том, что женщине из Молодечно грозит срок за сбыт поддельных 100 евро

– прокомментировали в ведомстве.Следственный комитет констатирует, что объектом преступного посягательства в таких случаях является установленный в государстве порядок эмиссии и обращения денежных знаков, а предметом преступления – иностранная валюта. Возбуждение дела по факту изготовления с целью сбыта поддельных банкнот – обычная практика при обнаружении купюр с признаками подделки. Почти ежедневно следователи выезжают на похожие вызовы, которые, как правило, поступают от работников обменников.С января по сентябрь текущего года уже возбуждено 423 уголовных дела по ст. 221 (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК. Отмечается, что при сбыте денежных знаков ответственность наступает при условии, что человек знал о поддельности купюры, но все равно пытался ее реализовать. Ответственность в таких случаях наступает с шестнадцатилетнего возраста.