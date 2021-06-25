Следственный комитет продолжает расследование уголовных дел в отношении Софьи Сапеги и Романа Протасевича. Мера пресечения для них изменена на домашний арест, сообщили в пресс-службе СК.
«Обвиняемые дают последовательные признательные показания и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием», – проинформировали в комитете.
В СК добавили: «В ходатайстве они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями. Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест».
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СК: мера пресечения для Сапеги и Протасевича изменена на домашний арест
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