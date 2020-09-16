Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет). Она содержится под стражей. Расследование продолжается, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
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СК: Марии Колесниковой предъявлено обвинение
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ