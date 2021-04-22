СК: Герасименя и Опейкин объявлены в розыск

– рассказали в Следственном комитете.Ранее сообщалось: по данным следствия, вышеуказанные лица в августе 2020 года создали так называемое объединение «Белорусский фонд спортивной солидарности». Его целью провозгласили финансовую и юридическую помощь спортсменам, привлеченным к ответственности за нарушение законодательства Беларуси.– уточнили в СК.