СК: большинство погибших на воде в выходные были пьяны

– прокомментировали в ведомстве.Днем 20 июня из реки Припять в Столинском районе без признаков жизни было обнаружено и извлечено тело 52-летнего жителя Лунинца. Было установлено, что днем 19 июня мужчина выпивал, потом отправился купаться и утонул.Вечером 19 июня компания из трех парней и одной девушки отмечала день рождения на берегу искусственного водоема в Глубокском районе. Юноши и девушка пили алкоголь. Через некоторое время 24-летний молодой человек пошел купаться, нырнул и исчез. Друзья пытались спасти парня, но извлекли его тело из воды без признаков жизни.В Светлогорске в реке Березине 19 июня утонул 28-летний горожанин – нетрезвый мужчина в запрещенном для купания месте зашел в реку вместе с собакой, чтобы искупаться.Днем 18 июня поступило сообщение: утонул 48-летний житель Лидского района. По предварительным сведениям, он плавал в озере в городе Березовка. Спасатели заметили, что он пропал из виду и тут же отправились на поиски. Тело погибшего извлекли из воды на глубине около 3,5 м.По данным следствия, утром 19 июня 57-летний могилевчанин употреблял с компанией спиртные напитки на берегу Днепра в деревне Буйничи, после чего все отправились в воду. Мужчина нырнул и не выплыл на поверхность. Спустя некоторое время сотрудники МЧС извлекли его тело из водоема.19 июня в озере Полоневичи Дзержинского района обнаружено тело 28-летнего жителя Столбцов без признаков жизни. Молодой человек отдыхал со знакомым на берегу, а когда алкоголь ударил в голову, решил освежиться в водоеме. Развлечение закончилось трагедией: он утонул.Вечером 19 июня стало известно, что утонул 16-летний житель Минского района. По предварительной информации, подросток и его двенадцатилетний брат решили искупаться в реке Птичь недалеко от дома. Один из них погиб.В каждом случае на место происшествия выбывал следователь, с привлечением специалистов ГКСЭ проведены осмотры, назначены экспертные исследования, опрошены свидетели и очевидцы. По каждому факту следственные подразделения проводят проверки. Устанавливаются все детали и подробности трагедий.