СК: большинство погибших на воде в выходные были пьяны

Многие из погибших в минувшие выходные на водоемах были пьяны. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на отдел информации и общественных связей Следственного комитета.
– С наступлением жары белорусы массово стали отдыхать у водоемов. В минувшую субботу и воскресенье следователи несколько раз выбывали на места происшествий вблизи рек и озер по сообщениям об утоплении. Это случается потому, что люди пренебрегают правилами безопасного поведения на воде, подкрепляя это алкоголем, – прокомментировали в ведомстве.
Днем 20 июня из реки Припять в Столинском районе без признаков жизни было обнаружено и извлечено тело 52-летнего жителя Лунинца. Было установлено, что днем 19 июня мужчина выпивал, потом отправился купаться и утонул.
Вечером 19 июня компания из трех парней и одной девушки отмечала день рождения на берегу искусственного водоема в Глубокском районе. Юноши и девушка пили алкоголь. Через некоторое время 24-летний молодой человек пошел купаться, нырнул и исчез. Друзья пытались спасти парня, но извлекли его тело из воды без признаков жизни.
В Светлогорске в реке Березине 19 июня утонул 28-летний горожанин – нетрезвый мужчина в запрещенном для купания месте зашел в реку вместе с собакой, чтобы искупаться.
Днем 18 июня поступило сообщение: утонул 48-летний житель Лидского района. По предварительным сведениям, он плавал в озере в городе Березовка. Спасатели заметили, что он пропал из виду и тут же отправились на поиски. Тело погибшего извлекли из воды на глубине около 3,5 м.
По данным следствия, утром 19 июня 57-летний могилевчанин употреблял с компанией спиртные напитки на берегу Днепра в деревне Буйничи, после чего все отправились в воду. Мужчина нырнул и не выплыл на поверхность. Спустя некоторое время сотрудники МЧС извлекли его тело из водоема.
19 июня в озере Полоневичи Дзержинского района обнаружено тело 28-летнего жителя Столбцов без признаков жизни. Молодой человек отдыхал со знакомым на берегу, а когда алкоголь ударил в голову, решил освежиться в водоеме. Развлечение закончилось трагедией: он утонул.
Вечером 19 июня стало известно, что утонул 16-летний житель Минского района. По предварительной информации, подросток и его двенадцатилетний брат решили искупаться в реке Птичь недалеко от дома. Один из них погиб.
В каждом случае на место происшествия выбывал следователь, с привлечением специалистов ГКСЭ проведены осмотры, назначены экспертные исследования, опрошены свидетели и очевидцы. По каждому факту следственные подразделения проводят проверки. Устанавливаются все детали и подробности трагедий.
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СК: большинство погибших на воде в выходные были пьяны
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