СК: 17-летний Тимур активно участвовал в беспорядках. Он задержан

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Вот что рассказали в СК: «Несколько дней, учитывая рекомендации медиков, опросить подростка не могли. При этом его родственники активно рассказывали СМИ свою версию произошедшего. Что любопытно, матери парня, его брату и сестре не раз предлагалось подойти к следователю для дачи объяснений по известным им обстоятельствам травмирования Тимура. Следователи говорили, что готовы посетить семью дома. Однако семья по сегодняшний день продолжает игнорировать следственные органы.Вместе с тем, 20 августа с разрешения медработников и с соблюдением норм процессуального законодательства Тимур был опрошен. Он сказал, что 12 августа возвращался домой из торгового центра и возле автостанции «Запад-3» был беспричинно задержан милицией, затем доставлен в райуправление внутренних дел. Факт своего участия в беспорядках тех дней молодой человек категорически отрицал.Однако изучив записи многочисленных камер видеонаблюдения, правоохранители выяснили, что Тимур как раз находился в центре беспорядков, произошедших на улице Притыцкого в Минске 10 августа. Кроме этого, установлена причастность подростка к вооруженному нападению на водителя грузового автомобиля МАЗ, который приехал для эвакуации неисправного троллейбуса.Вот еще один факт, характеризующий и парня и его семью. После выписки из больницы Тимур не без помощи родни стал скрываться от органа уголовного преследования. Сейчас молодой человек задержан, с его участием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.Видео: Следственный комитет