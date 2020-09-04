СК: 17-летний Тимур активно участвовал в беспорядках. Он задержан

Оппозиционные СМИ, различные телеграм-каналы продолжают подогревать тему с 17-летним Тимуром, попавшим в больницу после "мирных" акций в Минске. В Следственном комитете сообщили: подросток активно участвовал в беспорядках, он задержан.
Вот что рассказали в СК: «Партизанским районным отделом Следственного комитета по заявлению медицинских работников по данному факту проводится проверка. В день доставления травмированного подростка в учреждение здравоохранения следователь опросил лечащего врача, были изучены медицинские документы, направлены необходимые запросы в правоохранительные органы».
Несколько дней, учитывая рекомендации медиков, опросить подростка не могли. При этом его родственники активно рассказывали СМИ свою версию произошедшего. Что любопытно, матери парня, его брату и сестре не раз предлагалось подойти к следователю для дачи объяснений по известным им обстоятельствам травмирования Тимура. Следователи говорили, что готовы посетить семью дома. Однако семья по сегодняшний день продолжает игнорировать следственные органы.
Вместе с тем, 20 августа с разрешения медработников и с соблюдением норм процессуального законодательства Тимур был опрошен. Он сказал, что 12 августа возвращался домой из торгового центра и возле автостанции «Запад-3» был беспричинно задержан милицией, затем доставлен в райуправление внутренних дел. Факт своего участия в беспорядках тех дней молодой человек категорически отрицал.
Однако изучив записи многочисленных камер видеонаблюдения, правоохранители выяснили, что Тимур как раз находился в центре беспорядков, произошедших на улице Притыцкого в Минске 10 августа. Кроме этого, установлена причастность подростка к вооруженному нападению на водителя грузового автомобиля МАЗ, который приехал для эвакуации неисправного троллейбуса.
Вот еще один факт, характеризующий и парня и его семью. После выписки из больницы Тимур не без помощи родни стал скрываться от органа уголовного преследования. Сейчас молодой человек задержан, с его участием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.
Видео: Следственный комитет
gladkaya@sb.by
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СК: 17-летний Тимур активно участвовал в беспорядках. Он задержан
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