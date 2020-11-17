Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец послезавтра, 19 ноября, с 10:00 до 13:00 проведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юрлиц. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты Парламента.
Личный прием будет проходить в Минске по улице Кирова, 49. Необходимо предварительно записаться путем направления в Совет Республики письменного обращения по адресу: 220016, Минск, ул. Красноармейская, 9 или электронного обращения.
По всем вопросам можно обращаться телефону 8 (017) 327-46-74.
Фото: архив БЕЛТА
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Сивец проведет личный прием граждан 19 ноября
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