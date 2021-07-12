Председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец проведет 15 июля личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты Парламента.
Фото: БЕЛТА
Личный прием будет проходить с 10:00 до 13:00 по адресу: г. Минск, ул. Кирова, 49, по предварительной записи – путем направления в Совет Республики письменного обращения (220016, г.Минск, ул.Красноармейская, 9) или электронного (форма для заполнения размещена на сайте http://sovrep.gov.by/ru/el_obr/).
По всем вопросам обращаться по телефону 8 (017) 327-46-74.
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