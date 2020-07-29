Сивец объяснил, почему его смущает политическая несостоятельность некоторых кандидатов в президенты

Альтернативные кандидаты в президенты демонстрируют политическую несостоятельность, считает председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец. Об этом он заявил в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ.

- Ведь мы ведем речь о выборах президента - ключевой фигуры, стоящей в центре политической системы государства. Это по умолчанию предполагает очень высокий институциональный уровень требований к кандидатам с точки зрения наличия широкой линейки компетенций, определенного жизненного и управленческого опыта, - отметил Сергей Сивец.

По его словам, один из альтернативных кандидатов появился только с момента начала электоральной кампании и не скрывает, что для него это репетиция и еще один кирпичик в построении политической и партийной карьеры. Еще двоих, судя по их декларациям на митингах, предвыборным программам, кампания - это определенный самопиар и реализация своего политического эго.

- Они никоим образом не хотят брать на себя юридическую ответственность на предстоящие пять лет за судьбу государства, 9,5 млн его жителей, - уверен Сергей Сивец.

Что касается так называемого объединенного кандидата, то по мнению депутата, человек не скрывает, что оказался в процессе случайно и предполагает определенный транзит власти - непонятно кому и непонятно в какой форме, поделился наблюдениям парламентарий.

- По сути, это правовой вакуум, который пытаются заполнить определенной политической мишурой, - подытожил спикер.