Сивец: белорусам важно быть полноценными авторами социальной ответственности

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БЕЛТА

На протяжении всей истории независимого белорусского государства базовым принципом его социальной политики выступает конституционное положение о том, что человек, его права, свободы являются высшей ценностью. Этот принцип находит дальнейшее нормативное закрепление и развитие в национальном законодательстве. В качестве приоритета в нем определено развитие человеческого потенциала. Для этого, в частности, модернизируется инфраструктура здравоохранения и образования, социальной защиты населения, создаются условия для максимальной самореализации личности., – отметил сенатор.Социальная ответственность перед обществом и государством должна выражаться в форме добросовестной уплаты налогов, а перед близкими – в заботе о материальном благополучии, позитивном морально-нравственном климате в семье и солидарной ответственности поколений.подчеркнул Сергей Сивец.Современный уровень общественного развития Беларуси позволяет проводить такую политику, которая будет способна стимулировать развитие всей социальной сферы, активно включать каждого человека в решение насущных вопросов. Сенатор убежден, что государство должно остаться доминирующим субъектом социальной политики в отношении ключевых общественных сфер, обеспечивающих прогрессивное развитие, физическую безопасность и духовную самоидентичность общества, чтобы гарантировать гражданам максимальную степень социальной защиты и поддержки.