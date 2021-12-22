Сивак представил нового председателя комитета коллективу ГКНТ

Заместитель Премьер-министра Анатолий Сивак сегодня представил трудовому коллективу Государственного комитета по науке и технологиям Председателя комитета Сергея Шлычкова.

Напомним, 21 декабря Главой государства назначен новый Председатель Государственного комитета по науке и технологиям. Обращаясь к предыдущему председателю Александру Шумилину, Анатолий Сивак отметил:

-За более чем восемь лет Вам и вверенному Вам коллективу удалось значительно повысить эффективность научно-технической и инновационной сфер. Приняты значимые изменения в законодательство. Создана единая государственная система научной и научно-технической экспертиз. Усовершенствованы механизмы коммерциализации научных разработок. Создано более ста инновационных экспортоориентированных производств.

По его словам, на новый уровень вышло международное научно-техническое сотрудничество.

-Сегодня, в том числе благодаря работе ГКНТ, научно-производственный потенциал страны сконцентрирован на решении наиболее важных задач социально-экономического развития государства, обеспечены условия для реализации учеными своего потенциала.

Анатолий Сивак выразил уверенность, что опыт и высокий профессионализм Александра Шумилина позволят достичь ему значительных успехов и в дальнейшей работе на благо Родины.

Заместитель Премьер-министра отметил, что сегодня в условиях беспрецедентного внешнеполитического давления перед нашей страной стоят непростые и напряженные задачи.

В приоритете – повышение конкурентоспособности национальной экономики и активное развитие новых высокотехнологичных секторов.

-На работу в этих направлениях необходимо нацелить все ресурсы научной сферы. Система государственного управления научной сферой должна выйти на качественно новый уровень.

Обращаясь к Сергею Шлычкову, Анатолий Сивак подчеркнул, что последние годы его профессиональная деятельность была неразрывно связана с деятельностью Государственного комитета по науке и технологиям.

-Как человек, не только прошедший научную школу и профессиональный ученый, но и как государственный управленец, проработавший директором подчиненного ГКНТ Белорусского института системного анализа, а затем более 2 лет – в Аппарате Правительства, Вы имеете всецело полное представление о деятельности Комитета, а также в целом об имеющихся проблемных вопросах в научно-технической и инновационной сферах, на решении которых необходимо сконцентрировать работу ГКНТ и подведомственных организаций.

Анатолий Сивак отметил, что за время работы Сергей Шлычков зарекомендовал себя грамотным и инициативным руководителем, умелым организатором. -Принципиален в отстаивании государственных интересов. Компетентен в вопросах научно-технической и инновационной деятельности, внутренней и внешней политики. Глава государства при назначении Сергея Владимировича на должность Председателя ГКНТ поручил ему повысить отдачу от ГКНТ и отрасли в целом. Одна из главных задач – повысить результативность государственных программ. Для этого необходимо задействовать все инструменты, которые есть у Комитета, а также скоординировать в рамках полномочий другие заинтересованные государственные органы. Надо активнее развивать научно-техническую и инновационной деятельность, внедряя передовой зарубежный опыт.

Также Анатолий Сивак обозначил приоритетные задачи для нового председателя ГКНТ:

-Государственная программа инновационного развития и научно-технические программы. Необходимо обеспечить реализацию наиболее прорывных и перспективных разработок и инновационных ”проектов будущего“, направленных на создание востребованной на рынке инновационной продукции;

Второе - инновационные фонды. Тут задача обеспечить эффективное направление и использование финансовых средств с максимальной отдачей – должна быть обеспечена обязательная коммерциализация инноваций и получение значимого экономического эффекта от вложенных бюджетных средств.

Хочу отметить, что в системе государственного управления ГКНТ играет значимую роль – координирует инновационное развитие отраслевых министерств и ведомств.

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