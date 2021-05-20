Сивак о строительной отрасли: главная задача – повысить качество и доступность жилья

Анатолий Сивак отметил, что на первое место выходит тема зеленого строительства. Речь идет о внедрении технологий, которые в экологическом плане поднимают на новый уровень сам процесс строительства.Полная версия интервью заместителя Премьер-министра Анатолия Сивака ИД «Беларусь сегодня» выйдет в ближайшем номере газеты «Рэспублiка», а также на сайте sb.by.