Сивак о строительной отрасли: главная задача – повысить качество и доступность жилья

Главная задача строительной отрасли – повысить качество и доступность жилья. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» заявил заместитель Премьер-министра Анатолий Сивак. По его словам, основной вектор развития строительной отрасли в этой пятилетке – создание комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека.
– Данная отрасль как раз и создает эту среду. Поэтому главная задача – повысить качество и доступность жилья. Все ключевые подходы по развитию отрасли, которые сложились в предыдущей пятилетке, сохраняются и в нынешней. При этом добавились и новые. К примеру, в связи в вводом АЭС появилась и активно развивается тема строительства энергодомов. И уже к концу 2025 года электроэнергию в качестве источника для отопления и приготовления пищи должны использовать не менее 30 процентов от введенных домов. Мы постепенно уходим от газа. И эта тенденция только будет нарастать. Но этот процесс во многом зависит от развития и реконструкции энергетической инфраструктуры. Тут тоже предстоит много работы.
Анатолий Сивак отметил, что на первое место выходит тема зеленого строительства. Речь идет о внедрении технологий, которые в экологическом плане поднимают на новый уровень сам процесс строительства.
– Поэтому среди важнейших задач – корректировка действующей нормативно-правовой базы в этой сфере. Причем это должен быть динамичный процесс. Если говорить о конкретных объемах, то в эту пятилетку запланировано ввести 21,4 миллиона квадратных метров жилья. В этом году планируется возвести четыре миллиона квадратных метров, из них с государственной поддержкой – один миллион. Ежегодный объем ввода в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования планируется увеличить с четырех миллионов квадратных метров в 2021 году до 4,5 миллиона в 2025-м. Рост объемов строительства жилья предполагается как в целом по стране, так и по регионам. Что касается возведения жилья, осуществляемого с использованием государственной поддержки, то его планируется увеличить с одного миллиона квадратных метров в 2021 году до 1,5 миллиона к 2025 году.
Полная версия интервью заместителя Премьер-министра Анатолия Сивака ИД «Беларусь сегодня» выйдет в ближайшем номере газеты «Рэспублiка», а также на сайте sb.by.
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Сивак о строительной отрасли: главная задача – повысить качество и доступность жилья
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