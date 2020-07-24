Сивак: аппараты компьютерной томографии появятся в каждом районе столицы

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Анатолий Сивак сообщил, что в городе идет строительство радиологического корпуса онкодиспансера. По оснащению он превзойдет все подобные медицинские учреждения на постсоветском пространстве.Стоит задача оборудовать аппаратами компьютерной томографии по одной поликлинике в каждом районе Минска. Это процесс небыстрый, так как сначала необходимо подготовить помещения, довести их параметры до тех, которые требуются для работы такого оборудования. Аппараты КТ появятся в 10 минских поликлиниках, к их монтажу приступят уже в августе.Запланирована модернизация поликлиники №13. Учреждение будут расширять. Но сделать это сразу не выйдет, поэтому пока часть пациентов распределят между другими поликлиниками Советского района.На встрече речь также шла р квартирном вопросе. УКСам больше не предоставляются участки для возведения коммерческого жилья. Теперь они будут возводить квадратные метры только для нуждающихся в улучшении жилищных условий. 50% квартир в этих домах будут предлагать очередникам, которые состоят на учете по месту работы, 50% - по месту жительства.Кроме того, сейчас в работе находится 43 будущих объекта образования. Это рекордное число для столицы.Глава города отметил, что предприятию "Промсвязь" нужно осваивать новые перспективные направления, вводить линии по производству инновацинной продукции, которая будет востребована на рынке. Город готов помочь. Есть инновационный фонд Мингорисполкома, выделение средств из него возможно, если проект будет действительно инновационным.