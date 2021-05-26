Ситуация вокруг Беларуси вызывает обеспокоенность - Зась

Нельзя назвать нормальной нынешнюю ситуацию вокруг Беларуси. Об этом генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась, который сегодня участвует во встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с парламентариями в Овальном заде Дома правительства, сообщает БЕЛТА.
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- Разорваны нормальные взаимоотношения, нормальные коммуникации, - констатировал Станислав Зась. - Это вызывает озабоченность. То, что происходит вокруг Беларуси, нормальным назвать нельзя.
- Взят курс на конфронтацию. Надо взять паузу, охладиться, чтобы хорошо оценить ситуацию и двигаться дальше, - уверен генеральный секретарь ОДКБ.
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