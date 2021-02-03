Ситуация с «Грушевским Посадом»: разъяснения администрации района

Проблема Грушевского сквера в Минске решена, а вот «Грушевский Посад» требует реагирования со стороны вышестоящих органов госуправления. Об этом на выездном расширенном заседании Президиума Совета Республики Национального собрания, которое проходит сегодня на базе администрации Московского района города Минска, проинформировала ее глава Татьяна Колядко.



Руководитель районной администрации отметила рост на 14 % числа обращений от граждан и представителей юридических лиц по вопросам архитектуры и строительства. Дело в том, что Московский район белорусской столицы представляет собой по сути большую стройплощадку, векторы развития которой задали реконструкция проспекта Дзержинского, продление линии метрополитена, приходу на место усадебной застройке современных жилых кварталов. Татьяна Колядко сообщила:



– В целом ежегодно у нас вводится в эксплуатацию не менее 100 тысяч кв. м жилья, сносится порядка 70 частных домовладений. При такой активной строительной деятельности не могут не возникать и вопросы у населения. Наиболее актуальные из них - строительство жилого комплекса ООО «Жилстройкомплект», сохранение границ Грушевского сквера, сноса и отселения жильцов по улицам 1-я и 2-я Землемерная.



Глава администрации района остановилась на двух наиболее проблемных аспектах:



– Согласно принятым решениям в районе Грушевского сквера было разрешено строительство пяти дополнительных секций детского сада, три из которых по проекту должны были расположиться на части территории сквера, что вызвало недовольство жителей микрорайона и повлекло многочисленные обращения как в администрацию района, так и в вышестоящие органы. Администрацией Московского района предпринимались меры по снижению социальной напряженности, однако ситуация требовала принятия решений. Должна сказать слова благодарности председателю Совета Республики Наталье Ивановне Кочановой за участие и оказанное содействие в разрешении указанного вопроса: застройщику был предоставлен компенсационный участок, а территория сквера осталась в прежних границах.



Что касается полной остановки в апреле 2020 года строительства жилищного комплекса «Грушевский Посад», Татьяна Колядко пояснила:



– Видя замедление темпов производства работ, администрацией района предпринимались следующие меры: проводились еженедельные совещания, рабочие встречи, в том числе с выездами на место. Давались поручения, велся учет задействованных на объекте работников. Администрация (Московского района г.Минска. – Прим. авт.) неоднократно связывалась с учредителем ООО «Жилстройкомплект», который находится в Республике Польша, с указанием необходимости выполнения обязательств перед держателями жилищных облигаций. Неоднократно должностными лицами района «Жилстройкомплект» привлекался к административной ответственности за нарушение сроков строительства, а в Мингорисполком направлялись ходатайства о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности данной организации и о принятии действенных мер в отношение объектов (ЖК «Грушевский Посад». - Прим. авт.) вплоть до смены застройщика. Вместе с тем проводимая масштабная работа не принесла желаемых результатов, в настоящее время необходимо принять конкретное управленческое решение, которое позволит снять социальную напряженность и завершить строительство жилого дома.



Участники заседания ознакомились с деятельностью службы «Одно окно» администрации Московского района города Минска. По результатам обсуждения будут выработаны предложения по улучшению работы с обращениями граждан и юридических лиц и рекомендации по решению ряда актуальных вопросов.