Ситуация с COVID-19 не помешала санэпидслужбе Брестчины выполнить поставленные перед ней на 2020 год задачи

Основные задачи, поставленные перед санитарно-эпидемиологической службой Брестской области на 2020 год, выполнены, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию. Об этом было заявлено на санитарно-эпидемиологическом совете при главном государственном санитарном враче области, сообщает Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
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С докладом об итогах деятельности санитарно-эпидемиологической службы региона на заседании выступила главный государственный санитарный врач Брестской области Елена Ильяшева.
– Подводя итоги доклада, Елена Ильяшева отметила, что основные задачи, поставленные перед службой на 2020 год, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, выполнены, – отметили в центре.
В период осложненной эпидситуации проведено около 22 тысяч надзорных мероприятий в отношении объектов с массовым пребыванием населения. В том числе 1,3 тысячи – в отношении транспортных организаций и объектов, 1,5 тысячи – в отношении организаций общественного питания, 6,3 тысячи – организаций торговли, 4,5 тысячи – иных объектов с обслуживанием населения (банки, почтовые отделения, промышленные магазины и др. При выявлении недостатков и нарушений противоэпидемических мероприятий, в первую очередь масочного режима, незамедлительно принимались меры по их устранению и недопущению.
– Вся система здравоохранения, в том числе территориальные ЦГиЭ, работали и продолжают функционировать в режиме повышенной готовности. И сегодня важно, с учетом накопленного в 2020 году опыта, правильно и точечно расставить акценты в этом направлении в 2021 году, – подчеркнули в областном центре.
В регионе в прошлом году была продолжена реализация межведомственных информационно-образовательных и консультативно-диагностических профилактических проектов. В рамках проектов проведено около 1000 мероприятий с охватом 166 тысяч человек, что составило 21% от числа трудоспособного населения области.
На базе Центра наглядной профилактики потребления наркотических средств и психоактивных веществ в 2020-м были проведены занятия для 1860 учащихся учреждений образования Бреста, Дрогичина, Пинска, Пружан, Белоозерска, Барановичей, Кобрина, Каменца, в том числе для 63 подростков, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. Занятия проводились на основе межведомственного взаимодействия с участием сотрудников УВД облисполкома, органов внутренних дел Брестского гарнизона.
В модельном центре по обучению родителей основам безопасной жизнедеятельности детей проведены информационно-практические занятия для 542 человек.
На заседании санэпидсовета были также подведены итоги ежегодного областного смотра-конкурса по итогам деятельности в 2020 году. Первое место присуждено Барановичскому зональному ЦГиЭ среди зональных центров, среди районных центров гигиены и эпидемиологии лидирующее место занял Ляховичский районный ЦГиЭ, второе – Дрогичинский районный ЦГиЭ, третье – Малоритский районный ЦГиЭ.
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Ситуация с COVID-19 не помешала санэпидслужбе Брестчины выполнить поставленные перед ней на 2020 год задачи
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