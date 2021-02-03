Ситуация с COVID-19 не помешала санэпидслужбе Брестчины выполнить поставленные перед ней на 2020 год задачи

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С докладом об итогах деятельности санитарно-эпидемиологической службы региона на заседании выступила– отметили в центре.В период осложненной эпидситуации проведено около 22 тысяч надзорных мероприятий в отношении объектов с массовым пребыванием населения. В том числе 1,3 тысячи – в отношении транспортных организаций и объектов, 1,5 тысячи – в отношении организаций общественного питания, 6,3 тысячи – организаций торговли, 4,5 тысячи – иных объектов с обслуживанием населения (банки, почтовые отделения, промышленные магазины и др. При выявлении недостатков и нарушений противоэпидемических мероприятий, в первую очередь масочного режима, незамедлительно принимались меры по их устранению и недопущению.– подчеркнули в областном центре.В регионе в прошлом году была продолжена реализация межведомственных информационно-образовательных и консультативно-диагностических профилактических проектов. В рамках проектов проведено около 1000 мероприятий с охватом 166 тысяч человек, что составило 21% от числа трудоспособного населения области.На базе Центра наглядной профилактики потребления наркотических средств и психоактивных веществ в 2020-м были проведены занятия для 1860 учащихся учреждений образования Бреста, Дрогичина, Пинска, Пружан, Белоозерска, Барановичей, Кобрина, Каменца, в том числе для 63 подростков, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. Занятия проводились на основе межведомственного взаимодействия с участием сотрудников УВД облисполкома, органов внутренних дел Брестского гарнизона.В модельном центре по обучению родителей основам безопасной жизнедеятельности детей проведены информационно-практические занятия для 542 человек.На заседании санэпидсовета были также подведены итоги ежегодного областного смотра-конкурса по итогам деятельности в 2020 году. Первое место присуждено Барановичскому зональному ЦГиЭ среди зональных центров, среди районных центров гигиены и эпидемиологии лидирующее место занял Ляховичский районный ЦГиЭ, второе – Дрогичинский районный ЦГиЭ, третье – Малоритский районный ЦГиЭ.