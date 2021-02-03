Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.64
EUR: 3.18
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Ситуация с COVID-19 не помешала санэпидслужбе Брестчины выполнить поставленные перед ней на 2020 год задачи

Ситуация с COVID-19 не помешала санэпидслужбе Брестчины выполнить поставленные перед ней на 2020 год задачи

Основные задачи, поставленные перед санитарно-эпидемиологической службой Брестской области на 2020 год, выполнены, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию. Об этом было заявлено на санитарно-эпидемиологическом совете при главном государственном санитарном враче области, сообщает Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Фото: pixabay.com

С докладом об итогах деятельности санитарно-эпидемиологической службы региона на заседании выступила главный государственный санитарный врач Брестской области Елена Ильяшева.

– Подводя итоги доклада, Елена Ильяшева отметила, что основные задачи, поставленные перед службой на 2020 год, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, выполнены, – отметили в центре.

В период осложненной эпидситуации проведено около 22 тысяч надзорных мероприятий в отношении объектов с массовым пребыванием населения. В том числе 1,3 тысячи – в отношении транспортных организаций и объектов, 1,5 тысячи – в отношении организаций общественного питания, 6,3 тысячи – организаций торговли, 4,5 тысячи – иных объектов с обслуживанием населения (банки, почтовые отделения, промышленные магазины и др. При выявлении недостатков и нарушений противоэпидемических мероприятий, в первую очередь масочного режима, незамедлительно принимались меры по их устранению и недопущению.

– Вся система здравоохранения, в том числе территориальные ЦГиЭ, работали и продолжают функционировать в режиме повышенной готовности. И сегодня важно, с учетом накопленного в 2020 году опыта, правильно и точечно расставить акценты в этом направлении в 2021 году, – подчеркнули в областном центре.

В регионе в прошлом году была продолжена реализация межведомственных информационно-образовательных и консультативно-диагностических профилактических проектов. В рамках проектов проведено около 1000 мероприятий с охватом 166 тысяч человек, что составило 21% от числа трудоспособного населения области.

На базе Центра наглядной профилактики потребления наркотических средств и психоактивных веществ в 2020-м были проведены занятия для 1860 учащихся учреждений образования Бреста, Дрогичина, Пинска, Пружан, Белоозерска, Барановичей, Кобрина, Каменца, в том числе для 63 подростков, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. Занятия проводились на основе межведомственного взаимодействия с участием сотрудников УВД облисполкома, органов внутренних дел Брестского гарнизона.

В модельном центре по обучению родителей основам безопасной жизнедеятельности детей проведены информационно-практические занятия для 542 человек.

На заседании санэпидсовета были также подведены итоги ежегодного областного смотра-конкурса по итогам деятельности в 2020 году. Первое место присуждено Барановичскому зональному ЦГиЭ среди зональных центров, среди районных центров гигиены и эпидемиологии лидирующее место занял Ляховичский районный ЦГиЭ, второе – Дрогичинский районный ЦГиЭ, третье – Малоритский районный ЦГиЭ. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Завкафедрой онкологии БелМАПО – про опухоли, появление которых мы в силах не допустить
Профсоюз медиков констатировал снижение производственного травматизма в учреждениях здравоохранения
Прошлый год стал рекордным для лифтового хозяйства столицы: в Минске заменили 2410 лифтов
Волейболистки "Минчанки" уступили "Енисею" в матче российской суперлиги
День открытых дверей пройдет в Институте подготовки научных кадров НАН 4 февраля
Кипр с 6 февраля будет отправлять на самоизоляцию всех прибывающих на остров
Концепция развития МООП ориентирована на национальные интересы страны - БРСМ
Профессиональную подготовку в сфере медиации разрешили проходить студентам
Более 3 тыс. га торфяников восстановят в Гомельской области в этом году
Ученые объяснили, почему кислород не "убегает" из Галактики
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
День победы
Военно-технический факультет БНТУ проведет 20 февраля день открытых дверей
Принятие закона "О саморегулируемых организациях" поспособствует развитию диалога власти и бизнеса - эксперт
Мужчина выжил после нападения крокодила благодаря лайфхаку с YouTube
ГАИ напоминает водителям о необходимости использования световозвращающих жилетов ночью на дороге
"Торпедо-БелАЗ" и "Неман" сыграли вничью на футбольном турнире в Жодино
В Чашниках двое школьников вынесли из церкви ящик для пожертвований
Белорусы уступили венграм в квалификации чемпионата Европы по мини-футболу
Телеведущий Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз
БНТУ приглашает учащихся 8–11-х классов пройти профориентационное тестирование онлайн
Был задержан минчанин, который разбрасывал "ежи" около РУВД
мнение
Светлана КОСАЧ
Премьерский гамбит
TikTok запустит новую функцию для борьбы с распространением дезинформации
В Молодечно и Минске наркоконтроль задержал две группы сбытчиков мефедрона
От «одного окна» до телеграм-каналов: президиум Совета Республики рассмотрел работу с обращениями граждан
Не показ, а свадебная церемония: Chanel и его коллекция Haute Couture 2021
Беларусь и Турция обсуждают шаги по расширению сотрудничества в области культуры и туризма
Ситуация с COVID-19 не помешала санэпидслужбе Брестчины выполнить поставленные перед ней на 2020 год задачи
ГАИ Минска будет выявлять нарушителей парковки с помощью специальной системы «ПаркРайт»
Премьер-министр обсудил взаимодействие Беларуси и России в противодействии COVID-19 с главой Роспотребнадзора
Петришенко: высокотехнологичная медпомощь в Беларуси становится доступнее
Пиневич: ситуация с COVID-19 в Беларуси стабилизировалась
блог
Сергей КАНАШИЦ
На поле танки грохотали
Беларусь и Россия дополнительно согласуют график движения поездов и новых авиарейсов
Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»
Чихание – обязательный признак инфекции? Ответили врачи
В Минске в 2020 году реставрация и ремонт велись на более чем 60 объектах историко-культурного наследия
Женская сборная Беларуси уступила команде Польши в квалификации Евробаскета
Выставка об обитателях водно-болотных угодий открылась в Бресте
Состоялось заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга
Проект паллиативной помощи пациентам с ВИЧ реализуют в четырех городах Витебской области
Адресная соцпомощь в 2020 году предоставлена 10,3 тысячи многодетных семей
«У COVID-19 не женское лицо»: Малышева рассказала, кто чаще умирает от коронавируса
мнение
Всеволод ШИМОВ
Мрак в конце евротуннеля
Авиакомпания Flydubai начнет летать в Минск с 20 февраля
Организаторы «Евровидения» исключили традиционный формат проведения конкурса в 2021 году
Андрейченко проведет 5 февраля личный прием граждан
Авторы
СКАНИРУЙТЕ