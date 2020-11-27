Ситуация с COVID-19 и зарплаты медиков. О чем доложили Президенту в 6-й городской клинической больнице Минска

Президенту показывают снимок легких, пораженных коронавирусом. Фото из Telegram-канала "Пул Первого"
По словам главного врача больницы Игоря Юркевича, медицинскую помощь больным с коронавирусом оказывают более тысячи сотрудников. С начала эпидемии в клинике помогли 5,5 тыс. людей с инфекцией COVID-19. Сейчас в учреждении находятся 767 пациентов, из них 28 – в реанимации.
Средняя зарплата в учреждении за октябрь составила более 2,2 тыс. рублей, при этом у врачей – более 3,3 тыс.
– А у врачей реанимации зарплата порядка 7–9 тысяч, – подчеркнул Игорь Юркевич. – Молодые специалисты квартиры построили за счет этих надбавок.
Врачей Александр Лукашенко похвалил:
– Они делают большое дело. Если в красной зоне человек работает, пусть он и получает (высокую зарплату. – Прим. ред.).
Далее Президент направился в блок с пациентами, заболевшими коронавирусом.
Затем Глава государства посетил Городской центр трансфузиологии, где ему рассказали, как организована процедура донации
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