Ситуация с COVID-19 и пневмониями в Витебске стабилизировалась

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Следующие две недели в Витебске будет вестись поэтапная санобработка больниц, которые в начале весны приняли на себя основные потоки пациентов с COVID-19, тяжелыми формами других респираторных инфекций и пневмониями. За то время, пока часть зданий и корпусов будут подвергнуты «дезинфекционной обработке по типу заключительной дезинфекции», медицинский персонал получит возможность для более полноценного отдыха.Сегодня уже освобождено одно из зданий Витебского областного клинического центра (Железнодорожная больница). Специалисты проводят там работы по дезинфекции помещений. Планируется, что во вторник-среду будет освобожден весь центр.Большая часть пациентов вылечена и выписана домой, те из пациентов, которые еще требуют долечивания или реабилитации, будут переведены в другие учреждения. До конца недели в клинический центр госпитализация проводиться не будет. Это время даст возможность передохнуть работникам больницы и вновь подготовить центр к госпитализации пациентов с респираторными инфекциями и пневмониями.Общая ситуация по выявлению новых пациентов позволяет прогнозировать спад заболеваемости, что дает возможность провести полную санобработку всех перепрофилированных больниц города. В пятницу планируется начать санобработку Витебского областного клинического противотуберкулезного диспансера, а также отделений Витебской городской центральной клинической больницы, которые находятся здесь же. Потом пройдут обработку Витебская городская клиническая больница №1, хирургический корпус онкодиспансера и др. Планируется, что после проведения необходимых санитарных работ будут вноситься изменения в планы по перепрофилированию коечного фонда, и часть медицинских учреждений вернется к прежнему режиму работы.Стабилизирована ситуация не только в Витебске, но и в ряде районов области, в том числе в Докшицком, Бешенковичском, Шумилинском, Лиозненском, Поставском. Благодаря самоотверженной и профессиональной работе медицинских работников и принимаемым организационным мерам в целом по области обстановка остается контролируемой.