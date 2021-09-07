Ситуация на рынке труда стабильная - представитель профильного министерства

Большое влияние на мировой рынок труда оказала пандемия, однако избранный Беларусью путь противодействия ей доказал свою эффективность. Об этом рассказал сегодня в вечернем эфире телеканал Беларусь 1 начальник управления Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.
Сегодня граждане Беларуси и России имеют не только равные права в выборе места жительства, но и в трудоустройстве, и в оплате труда, пенсионном обеспечении. Удобно, что ни говори. При том, что каждая из сторон вполне автономно решает возникающие вопросы на своей территории. Например, обеспечить каждого трудоспособного рабочим местом. Это одна из мер, прописанных в Программе социально-экономического развития Беларуси до 2025 года. Большое влияние на рынок оказала пандемия, это очевидно. Но сейчас ситуация восстанавливается, впрочем некоторые тренды останутся с нами и в будущем, сообщил Олег Токун:
- Ситуация на рынке труда всегда весьма чувствительна к тому, как развивается экономика. И это особенно хорошо было видно в прошлом году, когда во всем мире из-за пандемии закрывались предприятия, увольнялись работники, в разы росла безработица. Но мы пошли немного другим путем: мы не закрывали предприятия, не было массовых увольнений, наниматели применяли иные режимы. Как результат, ситуация на рынке труда стабильная, уровень безработицы составляет не более 4 %.
Представитель Министерства труда и социальной защиты сообщил также, что на сегодняшний день в топе наиболее востребованных в Беларуси - рабочие профессии. А применявшиеся в период пандемии и хорошо зарекомендовавшие себя формы гибкой занятости пропишутся в Трудовом кодексе Беларуси.
Фото: БЕЛТА