«Ситроен» столкнулся с бетономешалкой в Минске

Авария произошла на улице Камайской, рассказали в ГАИ Минска.

«Ситроен» не уступил дорогу бетономешалке на улице Камайской и в итоге оказался в кювете.

– Водитель «Ситроен» двигался по ул. Камайской и при подъезде к ул. Тимирязева не предоставил преимущество в движении водителю бетономешалки, который двигался со стороны ул. Нарочанской, – рассказала ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко.

По ее словам, в итоге произошло столкновение, после которого легковушка улетела в кювет. Стоит отметить, что в аварии никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГАИ.