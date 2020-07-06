"Ситроен" сбил парня на улице Кабушкина в Минске

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает ГАИ Минска.

Автомобиль "Ситроен" сбил парня на пешеходном переходе на улице Кабушкина.

— Водитель автомашины "Ситроен" двигался по улице Кабушкина и при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не уступил дорогу пешеходу, — рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД г. Минска Анастасия Забавская.

В итоге 23-летний пешеход с травмами был доставлен в больницу.

Как отметили в ГАИ, за полгода в столице зарегистрировано 121 ДТП с участием пешеходов, в которых 117 человек получили травмы различной степени тяжести и 9 погибли.