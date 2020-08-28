На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян представил отчет о статусе выполнения проекта «Унифицированная система поиска «Работа без границ», реализующегося в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза, сообщается на официальном сайте ЕЭК.
Министр особо отметил скорость создания проекта. В частности, с момента его старта выполнены все организационные мероприятия, создано типовое программное обеспечение, проведены интеграционные работы во всех пяти странах союза. Сегодня проходит опытная эксплуатация системы с участием всех национальных компонентов.
«В ходе реализации проекта мы наблюдаем высокую скорость и качество выполнения работ. Во время проведенных предварительных автономных и комплексных испытаний системы мы отработали в полном объеме со странами союза все замечания и предложения. Проект «Унифицированная система поиска «Работа без границ» при необходимости может стать одним из сервисов информационной системы учета трудовой миграции», – сказал Гегам Варданян.
Отметим, что в результате запуска системы расширятся условия рынка труда. Так, для граждан союза появятся новые возможности для трудоустройства как на территории своей страны, так и стран «пятерки»; для работодателей – расширение перечня площадок для поиска персонала; для государств-членов – внедрение современных и эффективных цифровых инструментов для развития рынка труда ЕАЭС.
Фото: eurasiancommission.org
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Систему поиска «Работа без границ» создают в ЕАЭС
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