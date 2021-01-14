Систему мониторинга реализации прав детей с инвалидностью разработали в Беларуси

Иллюстрация предоставлена организаторами проекта

Система разрабатывалась в рамках проекта «Знать, чтобы помогать», направленного на поддержку детей с инвалидностью и реализацию их прав. А при ее составлении эксперты руководствовались национальным законодательством и международными документами, ратифицированными Беларусью.рассказывает:В разработке системы мониторинга принимали участие специалисты Министерства труда и социальной защиты, Министерства образования, Министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры, представители местных исполнительных и распорядительных органов, зарубежные и белорусские эксперты. Проводились регулярные консультации, а также промежуточная оценка рабочей версии инструментария с целью уточнения ясности критериев оценки, корректности разработанных методов и формирования единого межведомственного подхода. В прошлом году систему апробировали в Городищенском доме-интернате для детей-инвалидов.