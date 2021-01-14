Систему мониторинга реализации прав детей с инвалидностью разработали в Беларуси

Благотворительное общественное объединение «Мир без границ» совместно с представителями министерств и ведомств Беларуси разработало систему мониторинга, которая направлена на улучшение реализации прав детей с инвалидностью в домах-интернатах.
Иллюстрация предоставлена организаторами проекта
Система разрабатывалась в рамках проекта «Знать, чтобы помогать», направленного на поддержку детей с инвалидностью и реализацию их прав. А при ее составлении эксперты руководствовались национальным законодательством и международными документами, ратифицированными Беларусью. Председатель БОО «Мир без границ» Алексей Ананенко рассказывает:
– Система мониторинга опирается на стандарты, нормы и принципы, изложенные в Конвенции ООН о правах ребенка и Конвенции ООН о правах инвалидов. Однако следует отметить, что факт ратификации конвенций, так же как и существование правовой основы в принципе, не гарантирует, что предоставляемые права, льготы и комплекс услуг будут адаптированы к потребностям и возможностям каждого ребенка с инвалидностью в доме-интернате. Поэтому возникла необходимость создать независимый национальный механизм контроля, который будет помогать соблюдению прав детей с инвалидностью, улучшать их уровень жизни, повышать правовую грамотность сотрудников домов-интернатов и их воспитанников.
В разработке системы мониторинга принимали участие специалисты Министерства труда и социальной защиты, Министерства образования, Министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры, представители местных исполнительных и распорядительных органов, зарубежные и белорусские эксперты. Проводились регулярные консультации, а также промежуточная оценка рабочей версии инструментария с целью уточнения ясности критериев оценки, корректности разработанных методов и формирования единого межведомственного подхода. В прошлом году систему апробировали в Городищенском доме-интернате для детей-инвалидов.
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Систему мониторинга реализации прав детей с инвалидностью разработали в Беларуси
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