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Система электронных пропусков в Москве работает со сбоями

В Москве и Московской области сегодня началась выдача электронных пропусков для перемещения граждан по городу в условиях распространения коронавирусной инфекции. С 15 апреля наличие такого пропуска станет обязательным. Корреспондент БЕЛТА лично попытался проверить, как она работает, но результат оказался неутешительным.


Мэр Москвы Сергей Собянин еще накануне выходных подписал указ о цифровых пропусках. Аналогичное постановление издал и подмосковный губернатор Андрей Воробьев. В соответствии с этими документами пропускная система будет носить заявительный характер, однако власти в любой момент могут проверить достоверность предоставленных гражданами сведений. Цифровой пропуск потребуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта — мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте. При подаче заявки на получение цифрового пропуска для поездок на личном автомобиле необходимо сообщить его государственный регистрационный номер, для поездок в общественном транспорте в заявке указывается номер карты "Тройка" или "Стрелка" (это названия пластиковых проездных карточек для проезда в общественном транспорте Москвы и Подмосковья). При поездках на такси указание регистрационного номера автомобиля не требуется, однако водители обязаны допускать перевозки пассажиров только при наличии цифрового пропуска. Находясь в пути, граждане обязаны будут предъявить паспорт и цифровой пропуск (показать распечатку или экран смартфона) по требованию уполномоченных должностных лиц. Проверка будет проводиться в присутствии гражданина с помощью специальной программы в планшете.

Получить цифровой пропуск жители Москвы могут на специальном портале либо по телефону "горячей линии". Однако сайт практически все время висит, а если его после многочисленных попыток и удается загрузить, то после заполнения всех необходимых граф выскакивает сообщение "что-то пошло не так". Такие сообщения увидели на своих компьютерах большинство моих знакомых, попытавших оформить пропуск.

Что касается телефона горячей линии, то по нему я безуспешно пытался дозвониться в течение четырех часов начиная с 8 утра. Мой интерес был не праздный: хотел официально уточнить, нужно ли получать пропуск иностранным журналистам, аккредитованным при МИД России. Согласно указу мэра и постановлению губернатора оформление пропусков для поездок в служебных целях не потребуется военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, судьям, государственным и муниципальным служащим, лицам, замещающих государственные и муниципальные должности, адвокатам, нотариусам и их помощникам, журналистам, охранникам. При этом они должны иметь при себе соответствующие служебные удостоверения.

Для поездок на работу пропуск, действующий по 30 апреля, будет выдаваться в случаях, если организация продолжает работать. Такой пропуск разрешает поездки на работу и обратно, а также служебные разъезды, например доставку товаров курьерами. Для поездок в медицинские учреждения пропуск выдается на один день и разрешает поездку в конкретное медицинское учреждение. Количество выдаваемых в течение недели таких пропусков не ограничено. В случае поездок с другими личными целями, например, в магазин, на дачу, вокзал, пропуск выдается на один день и разрешает поездку до места назначения и обратно. Получить пропуск для личных целей можно будет только два раза в неделю.

Уже с субботы на всех въездных магистралях в Москву дежурят усиленные посты правоохранителей. Они останавливают практически все автомобили и интересуются целями въезда в столицу. Если объяснения кажутся неубедительными, они разворачивают транспорт. А с 15 апреля всех нарушителей будут наказывать. Штрафы за отсутствие цифровых пропусков по Москве и за различные нарушения с их использованием составят от 1 до 40 тыс. российских рублей (что составляет до $ 500 в эквиваленте).

Объявляя о введении системы электронных пропусков, Сергей Собянин предупреждал, что первое время в ней могут быть некоторые сбои. Однако сколько продлится отладка механизма — неизвестно. При этом уже сегодня московские власти заявили, что сайт по выдаче пропусков подвергается небывалым хакерским атакам.

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Фото: Рейтер
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