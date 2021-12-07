Сирийцы Нур и Годира: "Судьба свела нас во время теракта, но на родине мы не можем пожениться"

Желание создать семью заставило молодую пару сирийцев Нур и Годира покинуть страну. Сейчас Нур 27 лет. Со своим избранником она познакомилась 10 лет назад:
–Это случилось, когда только началась гражданская война и наш родной город Хомс оказался в зоне боевых действий, – рассказывает свою историю Нур. – Мы оказались словно в аду, начались кровопролитные столкновения между подразделениями сирийской армии и экстремистами. Особенно пострадало христианское население города. Я из семьи ортодоксальных христиан. С Гадиром, мусульманином по вероисповеданию, нас судьба свела во время теракта. Мне чудом удалось выбраться из автобуса, перед которым прогремел взрыв. Я нашла укрытие в ближайшем магазине. И там встретила его. Мы стали встречаться, но пожениться не можем, такой союз на родине невозможен. Я у мамы одна. Война лишила нас всего. Наш дом оказался в руинах. Мы снимали жилье за 50 долларов, для Сирии это большие деньги. Помогает мамина сестра, которая живет в Германии. Мы к ней и хотим приехать. У Гадира есть образование. Он учитель. Я тоже хочу выучить язык и работать, чтобы потом перевезти свою маму, за которую очень переживаю. Как и она за меня.