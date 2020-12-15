Сиренко: образование – это не только знания, но воспитание молодежи через образовательные программы

, – подчеркнул заместитель госсекретаря. –Постоянный комитет Союзного государства осуществляет соучастие в проведении совместной коллегии образовательных ведомств. В ходе этого мероприятия министр науки и высшего образования России Валерий Фальков посетил два филиала российских университетов, действующих в Беларуси. При этом отмечалось, что подготовка там специалистов ведется таким образом, чтобы они были востребованы на рынке труда Беларуси, чтобы это было образование высокого уровня. Российский министр также выразил желание посетить Белорусско-российский университет в Могилеве, реконструированный за счет бюджета Союзного государства. Это единственный вуз в стране, обучающий и по российским, и по белорусским программам. Кроме того, предполагается поставить на плановый уровень проведение в Белорусском национальном техническом университете форумов вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства.