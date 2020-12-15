Такую точку зрения высказал корреспонденту ИД «Беларусь сегодня» в ходе совместной коллегии образовательных ведомств Беларуси и России, проходящей в Минске, заместитель государственного секретаря Союзного государства Виктор Сиренко. По его мнению, по этой причине параллельно с коллегией в белорусской столице проходит заключительный этап VIII форума молодежи двух стран.
–Мы ратуем за то, чтобы были точки соприкосновения между образовательными системами Беларуси и России и, соответственно, через это шло воспитание и общение с молодежью, – подчеркнул заместитель госсекретаря. – Для нас важно, что у россиян есть здоровый интерес к образовательной базе, имеющейся в Беларуси.
Постоянный комитет Союзного государства осуществляет соучастие в проведении совместной коллегии образовательных ведомств. В ходе этого мероприятия министр науки и высшего образования России Валерий Фальков посетил два филиала российских университетов, действующих в Беларуси. При этом отмечалось, что подготовка там специалистов ведется таким образом, чтобы они были востребованы на рынке труда Беларуси, чтобы это было образование высокого уровня. Российский министр также выразил желание посетить Белорусско-российский университет в Могилеве, реконструированный за счет бюджета Союзного государства. Это единственный вуз в стране, обучающий и по российским, и по белорусским программам. Кроме того, предполагается поставить на плановый уровень проведение в Белорусском национальном техническом университете форумов вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства.
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Сиренко: образование – это не только знания, но воспитание молодежи через образовательные программы
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ