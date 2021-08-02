Синявский: в текущем году подразделениями МЧС спасено более 3 тысяч человек, в том числе 96 детей

Об этом во время доклада Главе государства заявил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский:



- Ежесуточно отрабатываем более 4 тысяч сообщений граждан на единые номера 101 и 112. Все граждане получают квалифицированную помощь. В том числе, при необходимости, и физическую – для обеспечения их защиты. В текущем году подразделениями МЧС спасено более 3 тысяч людей, в том числе, 96 детей.