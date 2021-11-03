Синявский принял участие в международном форуме по предупреждению и ликвидации ЧС

Форум международного сотрудничества министров ведомств, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и управления чрезвычайными ситуациями, состоялся 3 ноября. В нем принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский, сообщили в пресс-службе МЧС нашей страны.
Организатором форума выступило Министерство по чрезвычайным ситуациям Китайской Народной Республики в рамках инициативы «Один пояс и один путь» с целью создания механизма международного сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Участниками форума также стали представители и руководители чрезвычайных ведомств Брунея, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Мозамбика, Монголии, Пакистана, Саудовской Аравии, Сербии, Турции и Хорватии, а также представители Организации Объединенных Наций, Международной организации гражданской обороны, Международного комитета Красного Креста и Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
В ходе мероприятия участники выступили с докладами по вопросам управления рисками бедствий, а также обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках инициативы «Один пояс и один путь».
В своем докладе на тему «Повышение потенциала в области предупреждения и управления рисками чрезвычайных ситуаций» Вадим Синявский подтвердил приверженность Беларуси принятым международным обязательствам в области сокращения риска бедствий, а также отметил приоритетные направления деятельности МЧС нашей страны для обеспечения эффективного функционирования системы управления рисками бедствий и ликвидации их последствий.
«Он отметил, что чрезвычайные ситуации последних лет наряду с глобальным распространением пандемии оказывают серьезное воздействие на страны и территории по всему миру, требуя консолидации международных усилий для повышения готовности к реагированию и устойчивости к бедствиям», – добавили в пресс-службе.
По итогам мероприятия была принята Пекинская декларация о международном сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и управления чрезвычайными ситуациями, которая призвана заложить основу для взаимодействия между странами, а также способствовать достижению целей в области устойчивого развития и реализации положений Сендайской программы по сокращению риска бедствий на 2015–2030 годы.
Фото: МЧС