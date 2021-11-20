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  2. Синявский о мерах профилактики: мы записали соответствующие обращения к беженцам на английском и арабском языках

Синявский о мерах профилактики: мы записали соответствующие обращения к беженцам на английском и арабском языках

Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, комментируя, как выполняется поручение Главы государства о принятии мер по усилению противопожарной безопасности в транспортно-логистическом центре у белорусско-польской границы, где живут беженцы. Отдельно высказался о профилактике:

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 Мы записали обращение к беженцам на английском и арабском языках для того, чтобы постоянно шла трансляция о недопущении курения в транспортно-логистическом центре. Были выявлены случаи попытки розжига примуса. И это все сейчас предстоит оперативно решать. В том числе убеждать людей, что этого делать нельзя.


demeshko@sb.by
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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