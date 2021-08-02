Об этом по итогам доклада Президенту заявил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.
– Сейчас обсуждается вопрос участия еще одного вертолета Ми-26 дополнительно к тем двум вертолетам Ми-8, которые уже работают в Турции. Можно ли ожидать, что третье белорусское воздушное судно присоединится к тушению пожаров? – поинтересовались репортеры у главы МЧС.
– Судно в исправном состоянии, летчики готовы для выполнения задач по предназначению. Ждем запроса турецкой стороны о необходимости оказания практической помощи.
Отдельно Вадим Синявский коснулся темы возгораний в экосистемах нашей страны:
– Нам удалось значительно продвинуться в вопросе космического мониторинга. Число подобных возгораний только за полгода снизилось более чем в 2,5 раза. На нынешний момент остается непогашенным один пожар – на торфянике в Петриковском районе. Площадь возгорания поначалу составляла порядка 100 гектаров. Сейчас – около 40 гектаров. Пожар локализован, но проблема в том, что торфяник горит в глубину. Есть проблема с водой, есть проблема с мелиорацией. Поэтому сейчас принимаются все активные меры по недопущению распространения этого пожара.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1899
Синявский о дополнительной помощи Турции в тушении лесных пожаров: ждем запроса турецкой стороны
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter