Об этом по итогам доклада Президенту заявил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.
– Что касается гибели людей на воде, то в основном причины этой проблемы заключаются исключительно в личной беспечности населения. Самое страшное в том, что, несмотря на все увещевания со стороны Министерства по чрезвычайным ситуациям, координируемого нами органа – ОСВОДа, который непосредственно и занимается вопросами обеспечения безопасности на воде, органов внутренних дел, органов государственной власти и управления, мы, к сожалению, не можем пока дойти до людей. Поэтому ставим задачу и активно выполняем функцию обеспечения безопасности за счет наши боевых расчетов. Люди несут службу по обеспечению безопасности на пожарах, мы снимаем их с нарядов для того, чтобы реагировать на ситуацию на воде. В том числе специальными отрядами: как областными, так и Республиканским отрядом специального назначения «Зубр».
Среди основных причин гибели на воде министр также назвал злоупотребление алкоголем во время купания и купание в неустановленных местах.
Фото: БЕЛТА
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Синявский о гибели людей на воде: главная причина – личная беспечность
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