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Синяки под глазами могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем

В большинстве случаев женщины, столкнувшиеся с образованием синяков под глазами, объясняют проблему недосыпом или стрессом. Однако безобидный на первый взгляд симптом может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний. Об этом в программе "О самом главном" рассказала врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Людмила Смирнова.


В некоторых случаях решить проблему, связанную с возникновением синяков под глазами, можно с помощью простых способов. Среди самых распространенных – патчи.

– Если синяки и отечность не явно выражены, то патчи оказывают скорую помощь, хотя и одноразовую. Они содержат в себе различные компоненты, в том числе витамины и аминокислоты, поэтому действительно немножечко разглаживают кожу, – сказала Людмила Смирнова.

Часто женщины борются с подобной проблемой при помощи льда с мятой. По словам врача, этот способ также рабочий.

– Единственное, здесь надо помнить, что кубики льда с любыми травами можно использовать в том случае, если имеется отечность и синяки под глазами, – подчеркнула дерматолог.

Врач обратила внимание на то, что лед можно прикладывать к глазам только тогда, когда данную область увлажнили кремом. В противном случае процедура приведет к сухости кожи.

Положительный, но кратковременный эффект в борьбе с синяками может дать миндальное масло. Его действие объясняется наличием в составе дубильных веществ.

По словам врача, хорошо справляется с проблемой лазерная терапия.

– Единственное, пациенты должны понимать, что на какое-то время они выпадут из своего обычного ритма, – добавила дерматолог.

Лучшим средством, по мнению медика, является фототерапия.

– Один из оптимальных способов, потому что мы не выпадаем из обычной жизни. Провели процедуру  – и тут же пошли на работу, – обратила внимание Людмила Смирнова.

Избавиться от синяков на три-четыре месяца можно также при помощи филлеров с гиалуроновой кислотой.

Круги под глазами и отечность, по словам эксперта, не возникают на пустом месте. Зачастую подобный симптом указывает на развитие серьезных проблем со здоровьем. Среди таковых заболевания поджелудочной железы.

– Однако кроме кругов и синяков под глазами у пациентки должны быть общие жалобы на изжогу, боль в верхних отделах живота и тошнота, – сказала дерматолог.

Паразиты тоже могут вызвать образование синяков.

– В подобном случае будут неприятные ощущения в области живота, бурление в кишечнике, частая раздражительность, рассеивание внимания, – добавила врач.

Медик подчеркнула, что при наличии подобных симптомов нужно обязательно сдать анализы.

Частой причиной кругов под глазами является анемия.

– Она приводит к повышенной утомляемости, потому что организм получает недостаточно кислорода, страдают все системы. Пациенты начинают ловить себя на том, что им ничего не интересно, – рассказала Людмила Смирнова.

Неусваиваемость многих витаминов и потеря веса могут являться симптомами нарушения метаболизма, которые, в свою очередь, проявляются и в потемнении кожи под глазами. В подобном случае поможет только консультация с врачом и сдача анализов, уточнила специалист.

И последней причиной образования синяков в некоторых случаях являются заболевания почек.

– К мешкам под глазами присоединяется общая отечность организма. Необходимо сдать анализы на кровь и мочу, а также обязательно поговорить со специалистами, – заключила Людмила Смирнова.

Фото: pixabay.com
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