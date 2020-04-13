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Синоптики прогнозируют ветреную с осадками погоду на этой неделе

Синоптики прогнозируют ветреную с осадками погоду на этой неделе, сообщает БЕЛТА.


"Выходные дни прошли в Беларуси под знаком антициклона: существенных осадков не отмечалось, температурный фон был близким к многолетним значениям. Сегодня с Балтики сместился контрастный атмосферный фронт, начиная с северо-западных районов, он определял осадки и смену воздушных масс. После прохождения фронта температура воздуха резко понижалась", — отметили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки, 14 апреля, погодные условия будут определять холодные неустойчивые воздушные массы, поступающие с северо-запада Европы, а в ночные часы еще скажется влияние атмосферного фронта. Ночью местами, а по Гомельской и Могилевской областям на большей части пройдут дожди, возможен мокрый снег. Днем осадки ожидаются по Гродненской и Витебской областям во многих районах, а на остальной территории — местами. Существенный дискомфорт будет вносить сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью будет от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем воздух прогреется до 5—10 градусов.

В середине недели сохранится влияние атмосферных фронтов и прохладных воздушных масс. Ожидается неустойчивая с осадками и сильным ветром погода. В среду, 15 апреля, ночью преимущественно по северо-восточной половине, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог будет гололедица. Утром и днем местами прогнозируется усиление ветра до 15—18 м/с. Температура воздуха ночью будет минус 3 — плюс 2 градуса, днем 3—10 градусов со знаком плюс.

В четверг, 16 апреля, временами пройдет дождь. На большей части территории страны ожидается усиление ветра с порывами до 15—20 м/с. В ночные часы температура воздуха составит плюс 1—6 градусов. Днем воздух прогреется до 8—14 градусов, в южных районах — местами до плюс 16.

По предварительному прогнозу, до конца недели характер погоды существенно не изменится. Сохранится ветреная с осадками погода, температурный фон будет пониженный.
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Фото: РЕЙТЕР
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