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Синнер и Циципас пробились в полуфинал теннисного турнира в Барселоне

На турнире из категории ATP 500 с призовым фондом € 1 565 480 в испанской Барселоне определились первые полуфиналисты. Ими стали итальянец Янник Синнер (ATP: 19) и грек Стефанос Циципас (ATP: 5), на четвертьфинальной стадии оставившие не у дел россиянина Андрея Рублева (ATP: 7) и канадца Феликса Оже-Альяссима (ATP: 20) соответственно. 

Янник Синнер

Синнер находится ниже Рублева в рейтинге, да и последние результаты россиянина лучше. Тем не менее победу, и весьма убедительную, одержал итальянец, который выиграл – 6:2, 7:6 (8:6). В первом сете он дважды отличился на приеме и при этом не отдал ни одного гейма на своей подаче, а во второй партии, по ходу которой соперники обменялись брейками, Синнер поставил точку на тай-брейке.

Двумя сетами ограничился и Циципас, который уверенно переиграл Оже-Альяссима со счетом 6:3, 6:3. Отметим, что грек в последнее время набрал просто шикарную игровую форму. Его победная серия растянулась уже на восемь матчей. 

Стефанос Циципас

Сегодня несколько позже состоятся еще два четвертьфинала. Испанец Рафаэль Надаль (ATP: 3) встретится с Кэмероном Норри из Великобритании (ATP: 58), а еще один представитель испанской школы тенниса Пабло Карреньо-Буста (ATP: 13) сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом (ATP: 9).

Участие в турнире, который является одним из ключевых этапов подготовки теннисистов к Roland Garros, принимали два белоруса. Илья Ивашко (ATP: 111), начинавший свой путь с квалификации, последовательно выбил из сетки американца Максима Кресси (ATP: 156) – 6:1, 6:3, итальянца Федерико Гайо (ATP: 138) – 6:3, 6:2 и Таллона Грикспура из Нидерландов (ATP: 144) – 6:3, 6:1, но в поединке 1/16 финала потерпел поражение от главного фаворита соревнований Рафаэля Надаля – 6:3, 2:6, 4:6. А Егор Герасимов (ATP: 77), который стартовал сразу со стадии 1/32 финала, сначала обыграл француза Жо-Вильфрида Цонгу (ATP: 71) – 7:5, 6:1, однако затем уступил Яннику Синнеру – 3:6, 2:6.

Арина Соболенко (WTA: 7) на этой неделе выступает на турнире из разряда WTA 500 с призовым фондом $ 565 530 в немецком Штутгарте, где первая ракетка нашей страны уже преодолела два раунда. Она обыграла Чжан Шуай из Китая (WTA: 40) – 6:2, 6:2 и немку Анну-Лену Фридзам (WTA: 125) – 6:4, 6:2, а сегодня поздно вечером в четвертьфинале померится силами с эстонкой Анетт Контавейт (WTA: 27). 
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Фото: РЕЙТЕР
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