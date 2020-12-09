Световая волна с экранов гаджетов является самой короткой в световом спектре и обладает максимальной энергией. Синий свет в настоящее время излучают почти все современные устройства, так как их подсвечивают с помощью светодиодных и люминесцентных ламп. Данное свечение может быть опасно для здоровья человека. Так считает врач-офтальмолог Арпине Адамян, пишет РИА Новости.
– Синий свет гаджетов, или так называемое HEV-излучение, имеет ряд недостатков, негативно влияющих на организм. Синий свет плохо влияет на сетчатку глаза, вызывая в ней фотохимические реакции, которые разрушают фоторецепторы и клетки пигментного эпителия сетчатки (эти процессы необратимы), – сообщил медик.
Вместе с тем из-за HEV-излучения происходит преждевременное старение кожи и образовываются пигментные пятна. Синий свет снижает выработку гормона сна мелатонина, из-за чего некоторые люди страдают от бессонницы. Из-за такого свечения способны развиться синдром сухого глаза, дистрофия сетчатки, при этом глаза начнут уставать, а зрение – падать.
Уберечься от синего света можно благодаря компьютерным очкам с поглощающим желтым светофильтром. Однако и это не гарантирует стопроцентной защиты. Лучше всего включать гаджеты днем, каждый час отвлекаясь от монитора. За 2–3 часа до сна следует полностью отказаться от любых устройств.
– Старайтесь не использовать гаджеты в ночное время, чтобы не нарушать биологические ритмы организма. Сократите время нахождения в социальных сетях, – резюмировала Адамян.
Фото: pixabay.com
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Синий свет от экранов гаджетов опасен для здоровья – врач
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