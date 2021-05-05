Проект «Партизаны Беларуси» – это уже более 140 тысяч электронных карточек партизан и подпольщиков

Проект «Партизаны Беларуси» сегодня – это более 140 тысяч электронных карточек партизан и подпольщиков, а документов в разы больше. Работа продолжается. Об этом сообщил заместитель главного редактора –директора издательского дома «Беларусь сегодня» Иван Синичкин, открывая сегодня выставку «Подвиги и судьбы партизан в документах» в Брестском госуниверситет им. А. С. Пушкина, которая является частью проекта «Партизаны Беларуси».
– Работа не закончена. Национальный архив Беларуси планирует передать в электронном виде около полумиллиона цифровых копий документов, которые связаны с персоналиями, – добавил Иван Синичкин. – Кроме этого, на сайте partizany.by мы рассказываем об отрядах, борьбе партизан, находим интересные истории, встречаемся с ныне живущими партизанами, с их родственниками, в общем, делаем большую электронную энциклопедию партизанского движения. С конца прошлого года сайт предоставляет возможность каждому прислать информацию о своем родственнике, карточка которого существует на портале. Можно прислать фотографию, документы.
Проект «Партизаны Беларуси» – интерактивная мультимедийная онлайн-база данных партизанского движения partizany.by. В 2020 году было принято решение организовать на основе интернет-ресурса первую передвижную мультимедийную выставку «Подвиги и судьбы партизан в документах». В апреле минувшего года она была представлена жителям Бреста. Затем выставка экспонировалась в других городах страны. Сейчас она опять на Брестчине. Выставку могут увидеть студенты вузов: с 5 по 12 мая экспозиция размещается на базе УО «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина», с 13 по 19 мая – УО «Брестский государственный технический университет», с 20 по 28 мая – УО «Барановичский государственный университет».
На выставке представлены экспонаты (фотоработы) и наградные документы. А также брендированный интерактивный стенд проекта partizany.by, с помощью которого каждый посетитель выставки сможет попробовать найти своего героического предка из числа партизан и подпольщиков, узнать новые факты о партизанском движении на территории Беларуси.
Организовали выставку издательский дом «Беларусь сегодня», Национальный архив Беларуси при поддержке Министерства образования и Брестского облисполкома. Официальный партнер проекта – ОАО «АСБ Беларусбанк».
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Проект «Партизаны Беларуси» – это уже более 140 тысяч электронных карточек партизан и подпольщиков
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