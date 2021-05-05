Проект «Партизаны Беларуси» – это уже более 140 тысяч электронных карточек партизан и подпольщиков

добавил Иван Синичкин.Проект «Партизаны Беларуси» – интерактивная мультимедийная онлайн-база данных партизанского движения partizany.by. В 2020 году было принято решение организовать на основе интернет-ресурса первую передвижную мультимедийную выставку «Подвиги и судьбы партизан в документах». В апреле минувшего года она была представлена жителям Бреста. Затем выставка экспонировалась в других городах страны. Сейчас она опять на Брестчине. Выставку могут увидеть студенты вузов: с 5 по 12 мая экспозиция размещается на базе УО «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина», с 13 по 19 мая – УО «Брестский государственный технический университет», с 20 по 28 мая – УО «Барановичский государственный университет».На выставке представлены экспонаты (фотоработы) и наградные документы. А также брендированный интерактивный стенд проекта partizany.by, с помощью которого каждый посетитель выставки сможет попробовать найти своего героического предка из числа партизан и подпольщиков, узнать новые факты о партизанском движении на территории Беларуси.Организовали выставку издательский дом «Беларусь сегодня», Национальный архив Беларуси при поддержке Министерства образования и Брестского облисполкома. Официальный партнер проекта – ОАО «АСБ Беларусбанк».