Сингапур открыл границы для вакцинированных туристов из восьми стран

– уточнилОтмечается, что Сингапур признает исключительно цифровой сертификат о вакцинации.Кроме того, правительство республики с 19 октября сократило с четырех до двух количество ПЦР-тестов, которое необходимо для въезда в Сингапур. Первый тест должен быть сдан за двое суток до пересечения границы, а второй – сразу же после прибытия в страну. Еще одним условием должно стать непрерывное нахождение на протяжении последних 14 дней на территории этих государств. Прибывающие туристы должны иметь при себе медицинскую страховку на случай заражения COVID-19 с покрытием не менее 30 тыс. долларов. При этом власти ввели квоту на выдачу подобных разрешений – не более 3 тыс. в сутки. Это связано с возможностями лабораторий в аэропорту Чанги по проведению ПЦР-тестов.Правительство Сингапура почти полностью закрыло границы для иностранных путешественников в марте минувшего года. Ограничения снимались для отдельных стран и территорий в зависимости от эпидемиологической ситуации. Так, в настоящий момент въезд в республику без обязательного карантина и без вакцинации разрешен только жителям материкового Китая, а также Гонконга, Макао и Тайваня.