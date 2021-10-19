Сингапур открыл границы для вакцинированных туристов из восьми стран

Правительство Сингапура с 18 октября запустило так называемый коридор для привитых против коронавирусной инфекции туристов из некоторых стран Европы, а также Канады и США. Это стало самым масштабным за время пандемии открытием границ республики, передает ТАСС.
– Данная программа действует для жителей Великобритании, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, США и Франции, которые при наличии двух доз вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения, смогут оформить разрешение на въезд, освобождающее от нахождения на карантине, – уточнил министр транспорта С. Исваран.
Отмечается, что Сингапур признает исключительно цифровой сертификат о вакцинации.
Кроме того, правительство республики с 19 октября сократило с четырех до двух количество ПЦР-тестов, которое необходимо для въезда в Сингапур. Первый тест должен быть сдан за двое суток до пересечения границы, а второй – сразу же после прибытия в страну. Еще одним условием должно стать непрерывное нахождение на протяжении последних 14 дней на территории этих государств. Прибывающие туристы должны иметь при себе медицинскую страховку на случай заражения COVID-19 с покрытием не менее 30 тыс. долларов. При этом власти ввели квоту на выдачу подобных разрешений – не более 3 тыс. в сутки. Это связано с возможностями лабораторий в аэропорту Чанги по проведению ПЦР-тестов.
Правительство Сингапура почти полностью закрыло границы для иностранных путешественников в марте минувшего года. Ограничения снимались для отдельных стран и территорий в зависимости от эпидемиологической ситуации. Так, в настоящий момент въезд в республику без обязательного карантина и без вакцинации разрешен только жителям материкового Китая, а также Гонконга, Макао и Тайваня.