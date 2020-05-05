Сингапур начал клинические испытания препарата для лечения пациентов с коронавирусом

Медики Сингапура присоединились к клиническим испытаниям созданного для лечения лихорадки Эбола препарата Remdesivir ("Ремдезивир") в качестве способа борьбы с коронавирусом, но подчеркивают отсутствие подтвержденных вариантов противодействия инфекции, пишет ТАСС.

По словам руководителя национального центра инфекционных заболеваний Шауна Васу, "Remdesivir является частью использующейся при лечении пациентов с коронавирусом терапии". В то же время "препарат входит в число тех, в отношении которых идут клинические испытания", — отметил специалист. Он обратил внимание, что "инфицированным только предлагается принять участие в тестировании этих методик лечения".

По его словам, "пока нет проверенных способов борьбы с коронавирусом, нужны надежные клинические испытания". Он отметил, что "самым важным для пациентов в тяжелом состоянии остается подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких и интенсивная терапия".

Remdesivir был создан в США биофармацевтической компанией Gilead Sciences ("Гилеад сайенсиз"). Группа международных специалистов собиралась в ближайшее время закончить клинические испытания лекарства на пациентах с коронавирусом.