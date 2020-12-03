Экс-премьер Японии Синдзо Абэ рассказал, что был не в курсе о намерении прокуратуры допросить его, сообщило агентство Kyodo.
«Нет, я об этом не слышал», – сказал он.
Ранее появилась информация о том, что прокуратура уже направила повестку бывшему премьер-министру. Как уточняет ТАСС, политика планируют вызвать на допрос по делу о возможном нарушении выборного законодательства при организации банкета для сторонников правящей Либерально-демократической партии. Мероприятие, вокруг которого развернулся скандал, состоялось в прошлом году.
Напомним, Синдзо Абэ ушел со своего поста по состоянию здоровья в сентябре 2020-го.
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Синдзо Абэ заявил, что не знал о планах прокуратуры на его допрос
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Фото: РЕЙТЕР